Леонков: передача истребителей F-16 Украине изменит характер спецоперации

F-16 — это просто истребитель и ничего более. Но и для обслуживания этого самолёта необходимо выстроить структуру.

Поэтому если американцы решат передать их Украине, для их базирования больше подойдёт Румыния.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Самолёты украинских ВВС летают сейчас из румынских аэропортов. А поскольку там советские модели, то сейчас их "утилизируют” в ходе боёв.

А идея обучения украинцев вряд ли осуществится в ближайшем будущем, поскольку по программам США срок базового курса обучения — 9 месяцев. Обучение оружию класса "воздух — воздух” и оружия класса "воздух — земля” плюс еще по 3 месяца, отметил аналитик.

"Если они все же решат поставить Украине F-16, то это уже совершенно другой вид вооружения. Это один из основных самолетов НАТО. Он может наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. И вот тогда уже мы сможем говорить об участии НАТО в данном конфликте. Потому что перед началом спецоперации на вооружении украинских ВВС не было ни одного F-16. В этом случае изменится как характер операции, так и отношение к солдатам НАТО”, — подчеркнул обозреватель.

По словам Леонкова, уже была информация о полётах в ВВС Украины пилотов из стран НАТО. Но сбитые лётчики обычно сгорают заживо при уничтожении, а значит, идентифицировать боевика из Литвы или Польши сложно. А ВС РФ уже показали, что всё, что залетает на территорию Украины, будет уничтожено, даже если это солдат НАТО.