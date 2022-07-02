Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Дерипаска ответил на угрозы Ходорковского: "Как вы это сделаете?"
Скончался создатель Чебурашки, мультипликатор Леонид Шварцман
Медведев заявил о завершении "бурного романа" европейцев с украинцами
Ходорковский* пригрозил Дерипаске: "Доживете и увидите, как мы это закончим"
На Украине уничтожен очередной бразильский наёмник
Business Insider: Google случайно предоставил РФ данные для разведки
Глава Siemens Healthineers: не можем отказать российским детям в лечении рака
Военный эксперт Рожин: у ВСУ нет сил деблокировать Лисичанск
Захарова ответила главе МИД Латвии на слова о борще: "Найдите себе красавца"

Леонков: передача истребителей F-16 Украине изменит характер спецоперации

Силовые структуры

F-16 — это просто истребитель и ничего более. Но и для обслуживания этого самолёта необходимо выстроить структуру.

Леонков: передача истребителей F-16 Украине изменит характер спецоперации

Поэтому если американцы решат передать их Украине, для их базирования больше подойдёт Румыния.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Самолёты украинских ВВС летают сейчас из румынских аэропортов. А поскольку там советские модели, то сейчас их "утилизируют” в ходе боёв.

А идея обучения украинцев вряд ли осуществится в ближайшем будущем, поскольку по программам США срок базового курса обучения — 9 месяцев. Обучение оружию класса "воздух — воздух” и оружия класса "воздух — земля” плюс еще по 3 месяца, отметил аналитик.

"Если они все же решат поставить Украине F-16, то это уже совершенно другой вид вооружения. Это один из основных самолетов НАТО. Он может наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. И вот тогда уже мы сможем говорить об участии НАТО в данном конфликте. Потому что перед началом спецоперации на вооружении украинских ВВС не было ни одного F-16. В этом случае изменится как характер операции, так и отношение к солдатам НАТО”, — подчеркнул обозреватель.

По словам Леонкова, уже была информация о полётах в ВВС Украины пилотов из стран НАТО. Но сбитые лётчики обычно сгорают заживо при уничтожении, а значит, идентифицировать боевика из Литвы или Польши сложно. А ВС РФ уже показали, что всё, что залетает на территорию Украины, будет уничтожено, даже если это солдат НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения

Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.

Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Кнутов: история с островом Змеиный выявила пробелы в оснащении ВМФ РФ
Силовые структуры
Кнутов: история с островом Змеиный выявила пробелы в оснащении ВМФ РФ
Силовые структуры
Кнутов: новая тактика ВСУ создаёт проблемы российским военным
Общество
Садальский: "Ахеджакова послала Гармаша в Херсон"
Любовь Степушова Каракалпаки взбунтовались и хотят выйти из состава Узбекистана Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска
Мир. Новости мира
В Варшаве прошли митинги против украинских беженцев: "Тут Польша, а не Укрополь"
Рожин: поставки оружия Киеву можно прекратить, нарастив удары по коммуникациям
Силовые структуры
Рожин: поставки оружия Киеву можно прекратить, нарастив удары по коммуникациям
Последние материалы
Леонков: передача истребителей F-16 Украине изменит характер спецоперации
На Украине уничтожен очередной бразильский наёмник
Business Insider: Google случайно предоставил РФ данные для разведки
Глава Siemens Healthineers: не можем отказать российским детям в лечении рака
Военный эксперт Рожин: у ВСУ нет сил деблокировать Лисичанск
Захарова ответила главе МИД Латвии на слова о борще: "Найдите себе красавца"
Полька коротко высказалась о беженцах с Украины: голыми руками вышвырнем
Кадыров сообщил, что союзные войска вошли в центр города: "Лисичанск наш!"
США финансировали "жестокие эксперименты" с кошками в России
Шольц прокомментировал ресурсы Путина на ведение СВО: "Никто не знает"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников