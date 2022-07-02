Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович часто делает весьма сомнительные аналитические выводы по результатам российской спецоперации на Украине.
В очередной своей беседе на видеоканале он рассказал о том, как всё это обернётся по его мнению.
"Когда мы начнём наступать, а мы рано или поздно начнём. То истерика в российском обществе и высших кругах власти, достигнет такой зрады, что нам и не снилось", — сообщил украинец.
По его словам, в России всё держится на том, что ВС РФ ещё "как-то наступают и цены на энергоносители высокие".
"Когда мы вернём под контроль Херсон, это станет первым крупным шагом к российскому провалу. То, что происходит сейчас — это растянутое российское поражение", — уверен Арестович.
Ну а после этого "спецоперация" начнётся и в самой России.
А порядок там будут наводить украинские миротворцы, отметил советник ОПУ.
"Не в виде интервенции, а по приглашению условного временного правительства", — поставил он точку в анализе.
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