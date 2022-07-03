Резников: Пентагони передаст ВСУ ракетные комплексы NASAMS

Руководство Пентагона приняло решение предоставить киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

О поставке трёх комплексов сообщил украинский глава Министерства обороны Алексей Резников.

Он отметил, что системы противовоздушной обороны NASAMS смогут усилить "защиту земли и неба Украины". Министр военного ведомства Незалежной пока не уточнил сроков получения данных комплексов ПВО производства США.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной ЗРК созданный в Норвегии. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система противовоздушной обороны малого-среднего радиуса действия.