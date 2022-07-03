Зеленский обвинил Россию в убийстве 89 украинских спортсменов

За время спецоперации России на Украине погибло 89 спортсменов и тренеров Незалежной. Ещё 13 попали в плен.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, которая проходила в Киеве.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 человек и тренеры погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", — заявил лидер Украины.

По его словам, сотни спортобъектов разрушены. Это и крупные здания спортивной инфраструктуры, и объекты в школах и университетах, спортивных клубах, сказал президенту МОК Зеленский.