За время спецоперации России на Украине погибло 89 спортсменов и тренеров Незалежной. Ещё 13 попали в плен.
Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, которая проходила в Киеве.
"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 человек и тренеры погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", — заявил лидер Украины.
По его словам, сотни спортобъектов разрушены. Это и крупные здания спортивной инфраструктуры, и объекты в школах и университетах, спортивных клубах, сказал президенту МОК Зеленский.
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