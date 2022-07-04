Киевский режим получил очередную партию оружия. В этот раз вооружение пришло из Словакии.
На видео с военной базы четыре многоцелевых вертолёта Ми-17 везут на тягачах в аэропорт. К отправке готовятся танки и самолёты МиГ-29. Помимо этого, Украина ждёт партию бронетехники из Австралии.
А вот Британия жалуется на проблемы. Причина — нарушения в логистике.
"Лондон и его союзники скоро будут не в состоянии удовлетворить потребности Украины, которая погрязла в артиллерийских боях на дальних дистанциях, расходующих 5 тысяч снарядов в день, без ущерба для собственных оперативных возможностей”, — сообщает Рен ТВ.
Но Великобритания пообещала новый пакет на сумму свыше 2 млрд фунтов стерлингов. Правда, в Лондоне уже подчеркнули, что такие щедрые подарки не могут продолжаться бесконечно. Оборонный резерв Соединённого Королевства быстро истощается и в краткосрочной перспективе его никто не пополнит.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.