Киев получил от Словакии вертолёты Ми-17, на очереди танки и самолёты МиГ-29

Киевский режим получил очередную партию оружия. В этот раз вооружение пришло из Словакии.

На видео с военной базы четыре многоцелевых вертолёта Ми-17 везут на тягачах в аэропорт. К отправке готовятся танки и самолёты МиГ-29. Помимо этого, Украина ждёт партию бронетехники из Австралии.

А вот Британия жалуется на проблемы. Причина — нарушения в логистике.

"Лондон и его союзники скоро будут не в состоянии удовлетворить потребности Украины, которая погрязла в артиллерийских боях на дальних дистанциях, расходующих 5 тысяч снарядов в день, без ущерба для собственных оперативных возможностей”, — сообщает Рен ТВ.

Но Великобритания пообещала новый пакет на сумму свыше 2 млрд фунтов стерлингов. Правда, в Лондоне уже подчеркнули, что такие щедрые подарки не могут продолжаться бесконечно. Оборонный резерв Соединённого Королевства быстро истощается и в краткосрочной перспективе его никто не пополнит.

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