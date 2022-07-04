На уничтожение 40 бандеровцев Киев ответил постановочным роликом

Украинские пропагандисты выпустили очередной нелепый фейк. Они сняли постановочный ролик с якобы захваченной БМП командира мотострелковой роты ВС России капитана Дмитрия Фурдуя и обвинили его в мародёрстве. Об этом сообщает издание "Русская весна".

Дмитрий со своей ротой в одном бою уничтожил до 40 нацистов, а это, видимо, очень сильно не даёт покоя украинским пропагандистам. Они попытались обвинить российского капитана в мародёрстве, не представив никаких доказательств. Зато в ролике полно явных ляпов.

Перед съёмкой с БМП забыли убрать польские номера, а о принадлежности машины капитану Фурдую судят по непонятно откуда взявшейся тетрадке и по именному охотничьему ружью. Однако саму надпись с его фамилией не показывают.

Только смех вызывает и находка в БМП станции правительственной связи. По версии украинцев, получается, что в российской армии каждый командир роты имеет прямую связь с президентом.

Кроме того, все обвинения в мародёрстве строятся на наличии в БМП видеокамеры, фотоаппарата и чайника. Судя по всему, никаких других доказательств на капитана накопать не удалось, поэтому ролик наскоро слепили из того, что было.