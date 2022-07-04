Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал заблуждением веру в то, что Вооружённые силы России способны быстро завершить спецоперацию на Украине.
Он напомнил в интервью ТАСС, что украинская армия при поддержке НАТО на протяжении восьми лет формировала мощные линии обороны в районах Авдеевки, Краматорска, Волновахи, Мариуполя, Попасной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.
"Пройти эту систему очень быстро — заблуждение наших обывателей. Наши военные знали о том, что будет происходить, какие ресурсы необходимо задействовать, чтобы добиться успеха", — сказал парламентарий.
Как пояснил Водолацкий, для прохода каждого рубежа российским солдатам приходится прикладывать титанические усилия.
Он добавил, что ВС РФ на Украине борются не с нацбатальонами, а со всей элитой спецподразделений НАТО. Депутат подчеркнул: именно поэтому армия РФ так долго освобождала небольшой город Попасная.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.