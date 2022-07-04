Водолацкий призвал не верить в быстрое завершение спецоперации на Украине

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал заблуждением веру в то, что Вооружённые силы России способны быстро завершить спецоперацию на Украине.

Он напомнил в интервью ТАСС, что украинская армия при поддержке НАТО на протяжении восьми лет формировала мощные линии обороны в районах Авдеевки, Краматорска, Волновахи, Мариуполя, Попасной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

"Пройти эту систему очень быстро — заблуждение наших обывателей. Наши военные знали о том, что будет происходить, какие ресурсы необходимо задействовать, чтобы добиться успеха", — сказал парламентарий.

Как пояснил Водолацкий, для прохода каждого рубежа российским солдатам приходится прикладывать титанические усилия.

Он добавил, что ВС РФ на Украине борются не с нацбатальонами, а со всей элитой спецподразделений НАТО. Депутат подчеркнул: именно поэтому армия РФ так долго освобождала небольшой город Попасная.