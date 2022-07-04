Глава разведки Украины Буданов: "Протестов в России не будет"

В России не будет протестов против правительства страны, связанных со спецоперацией на Украине.

Об этом сообщил руководитель ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Украинский генерал-майор среди россиян не видит протестных настроений, которые могли бы быть вызваны санкциями и потерями в ходе СВО.

"Нет, и их не будет", — заявил он украинским СМИ.

По его словам, практически всё население РФ поддерживает действия руководства.

"Не надо думать, что один Путин такой плохой, а все остальные просто не знают, что делать. Очень чётко знают и понимают... Здесь можно много спорить, почему так, но это так есть", — констатирует факт глава украинской военной разведки.

Он также уверен, что граждане России поддерживают "нанесение ударов по жилым помещениям".

"Они это поддерживают, поэтому никаких протестных настроений там не будет", — подытожил Буданов.