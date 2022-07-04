В России не будет протестов против правительства страны, связанных со спецоперацией на Украине.
Об этом сообщил руководитель ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Украинский генерал-майор среди россиян не видит протестных настроений, которые могли бы быть вызваны санкциями и потерями в ходе СВО.
"Нет, и их не будет", — заявил он украинским СМИ.
По его словам, практически всё население РФ поддерживает действия руководства.
"Не надо думать, что один Путин такой плохой, а все остальные просто не знают, что делать. Очень чётко знают и понимают... Здесь можно много спорить, почему так, но это так есть", — констатирует факт глава украинской военной разведки.
Он также уверен, что граждане России поддерживают "нанесение ударов по жилым помещениям".
"Они это поддерживают, поэтому никаких протестных настроений там не будет", — подытожил Буданов.
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