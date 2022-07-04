Дандыкин о словах Арестовича: "ВСУ не отходили, а убегали”

Заявление внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича — это "хорошая мина при плохой игре”.

Об этом сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Напомним, ранее Арестович назвал капитуляции в Северодонецке и Лисичанске "успехами ВСУ".

По его словам, украинским боевикам удалось "сковать российские силы, выиграть время для получения западного оружия”. Также украинец сказал, что ВСУ изменили стереотип Красной Армии: "ни шагу назад”, что станет "рождением национальной военной школы”.

Дандыкин назвал Арестовича артистом и особо подчеркнул, что бандеровцы не отступали, а убегали.

"Что он еще может сказать. Он говорит, что сдача "Азовстали” прошла успешно, и операция в Лисичанске прошла успешно. Только почему-то они не отступали, а убегали. Это была просто мина при плохой игре”, — говорит капитан первого ранга.

Обозреватель высоко оценил действия ВС РФ и выразил уверенность, что освобождение Донбасса теперь ускорится.

Аналитик заявил, что ЛНР освобождена и часть второй фазы спецоперации завершена. Осталось теперь зачистить от нацистов ДНР.

"Это будет сделано в более короткие сроки, чем в Мариуполе”, — подытожил Дандыкин.