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19FortyFive: Путин хочет взять под контроль всю восточную Украину

Силовые структуры

После взятия ЛНР Российская Федерация обращает взор на ДНР. Киев подтвердил, что из Лисичанска войска выведены и Россия теперь контролирует всю республику.

19FortyFive: Путин хочет взять под контроль всю восточную Украину

Российский лидер Владимир Путин движется по плану: взять под контроль весь восток Украины, сообщает издание 19FortyFive.

Что значит победа Путина, спрашивает автор статьи. И сам отвечает, что это еще один большой шаг в достижении российской цели по захвату промышленного центра Донбасса.

ВСУ уже заявили, что продолжение обороны привело бы к огромным потерям. А "губернатор" Луганской области Сергей Гайдай ожидает, что ВС РФ начнут марш на Славянск и Артёмовск.

"Был шанс удержать Лисичанск дольше, но какой ценой? Продержаться там еще две недели? Тогда российские войска совершили бы прорыв со стороны Белогоровки, Попасной и Комышевахи и окружили бы наши войска в Лисичанске, и мы потеряли бы всю группировку”, — подытожил Гайдай в интервью.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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