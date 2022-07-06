Армия РФ уничтожила пункт дислокации наёмников в Николаевской области

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников на территории Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На брифинге он также отметил, что возле населённого пункта Широколановка Николаевской области ВС РФ с помощью высокоточного оружия поразили радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300, принадлежащую украинской армии.

"Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области", — сказал Конашенков.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, цели были поражены на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, российская армия уничтожила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.