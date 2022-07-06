Марочко: Киев привлекает наёмников в Донбасс, угрожая уголовным преследованием

Военно-политическое командование Украины заставляет иностранных наёмников участвовать в боях на территории Донбасса, угрожая уголовным преследованием. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что Киев использует иностранцев в Донбассе в качестве "пушечного мяса".

"Основная тактика и стратегия Украины — это угрозами, уголовным преследованием привлекать всё больше наёмников в Донбасс", — сказал Марочко.

Во вторник, 5 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последние десять дней Вооружённые силы России при поддержке бойцов ЛНР и ДНР уничтожили 170 наёмников на Украине.

Ранее Марочко призвал отодвинуть украинскую армию до Киевской области. Он подчеркнул: нужно сделать всё для того, чтобы ракеты ВСУ перестали угрожать мирному населению республик Донбасса.