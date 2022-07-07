Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кнутов: "Если всё будет благоприятно, Донбасс освободим в сентябре"
Кулеба: за украинской визой не обратился ни один гражданин России
Шурыгин: "Вымпел ВСУ "Умри на Змеином" нашёл своих героев"
Данилов: или победа ВСУ или Россия закроет проект под названием "Украина"
В Удмуртии массово гибнут пчёлы: "Свисают гроздьями"
Подоляка: Харьков превратился в западню для ВСУ
Собчак о заявлениях Матвиенко: "Политическая биполярка какая-то"
На Украине всё советское оружие разворовано при Ющенко и Порошенко
Основатель Телеграм-канала "Медиатехнолог" Дмитрий Кирьян покинул проект

Кнутов: от страха украинский центр принятия решений постоянно меняет место

Силовые структуры

Пресловутый Центр принятия решений находится отнюдь не в Киеве, а на запасных местах. Эти командные пункты находятся под землёй, за городом и они постоянно меняют своё место и дислокацию.

Кнутов: от страха украинский центр принятия решений постоянно меняет место

Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

"Центрами принятия решений в данном случае не является ни Банковая, ни Министерство обороны Украины, ни СБУ. Почему? Выехали оттуда все, оттуда все вывезено, и всё находится на запасных командных пунктах — подземных, за городом, где-то в каких-то районах, и оттуда ведётся управление", — цитирует аналитика "Украина.ру".

По его словам, имеется несколько штабов, которые от страха быть уничтоженными постоянно переезжают и меняют местонахождение и дислокацию.

Вот эти места, где сосредоточено управление ВСУ, принятие военных и политических решений, надо найти и ликвидировать их, отметил обозреватель.

Реальные штабы, где генералитет находится — это серьёзный, долгий процесс, но РФ ими займётся.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Силовые структуры
Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Мир. Новости мира
Пискорский: союзники по НАТО не помогут Польше в случае войны с Россией
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Последние материалы
Кнутов: от страха украинский центр принятия решений постоянно меняет место
Кнутов: "Если всё будет благоприятно, Донбасс освободим в сентябре"
Кулеба: за украинской визой не обратился ни один гражданин России
Шурыгин: "Вымпел ВСУ "Умри на Змеином" нашёл своих героев"
Беглов распорядился найти "признаки недобросовестности" в бизнесе Пригожина
Данилов: или победа ВСУ или Россия закроет проект под названием "Украина"
В Удмуртии массово гибнут пчёлы: "Свисают гроздьями"
Подоляка: Харьков превратился в западню для ВСУ
Собчак о заявлениях Матвиенко: "Политическая биполярка какая-то"
На Украине всё советское оружие разворовано при Ющенко и Порошенко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников