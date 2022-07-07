Кнутов: от страха украинский центр принятия решений постоянно меняет место

Пресловутый Центр принятия решений находится отнюдь не в Киеве, а на запасных местах. Эти командные пункты находятся под землёй, за городом и они постоянно меняют своё место и дислокацию.

Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

"Центрами принятия решений в данном случае не является ни Банковая, ни Министерство обороны Украины, ни СБУ. Почему? Выехали оттуда все, оттуда все вывезено, и всё находится на запасных командных пунктах — подземных, за городом, где-то в каких-то районах, и оттуда ведётся управление", — цитирует аналитика "Украина.ру".

По его словам, имеется несколько штабов, которые от страха быть уничтоженными постоянно переезжают и меняют местонахождение и дислокацию.

Вот эти места, где сосредоточено управление ВСУ, принятие военных и политических решений, надо найти и ликвидировать их, отметил обозреватель.

Реальные штабы, где генералитет находится — это серьёзный, долгий процесс, но РФ ими займётся.