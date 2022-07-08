СНБО Украины пригрозил России потерей Дальнего Востока и Калининграда

С начала российской спецоперации площадь территорий, над которыми потерял контроль киевский режим, увеличилась в три раза. Но это не мешает Киеву убеждать граждан своей страны в "скорой победе" над РФ и её расчленении.

Процесс "большого передела" уже запущен, а закончится он отторжением от России нескольких территорий. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Мы должны поднимать вопрос Дальнего Востока, островов, которые находятся в Японии, и много других вещей. Нужно понимать, с какого периода должны вести этот учет... На сегодняшний день, если кто-то имеет желание сделать большой передел, то он может считать, что оно уже началось. Чем все закончится для РФ? Развалится на куски. Обязательно будет свободная страна Ичкерия, будут другие страны. Когда будет разделение — вопрос времени", — сообщил глава украинского Совбеза.

Он также отметил, что под вопросом и другие регионы России, включая Калининград.

Также на телеканале украинского олигарха Игоря Коломойского Данилов призвал 140 этносов России отделяться от страны и "забирать своё".