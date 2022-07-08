Украина собрала 70 тысяч боевиков для битвы за Северск

Украинская группировка из 70 тысяч националистов готова для битвы за Северск.

Дополнительно туда переброшены наёмники "Иностранного легиона".

В СМИ появились сведения о том, что в Северске на данный момент собирается большая группировка ВСУ. Туда доставлен резерв численностью в 40 тысяч человек. Также в городе находятся сбежавшие из Лисичанска уцелевшие бандеровцы.

Кроме того, дополнительно в Северск стянуты наёмники из "Иностранного легиона". Всего группировка, по сведениям, насчитывает примерно 70 тысяч боевиков. Сообщается, что националисты уже заняли несколько высот в пригороде. Такие позиции имеют преимущество при обороне.