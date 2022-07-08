В Офисе президента Украины похвастались ударами по мирным украинцам.
"Чтобы правильно строить войну", — оправдывал советник главы ОПУ Михаил Подоляк убийство.
Он заявил, что ВС РФ из-за потерь личного состава и техники взяла "оперативную паузу". Никаких доказательств, как всегда, украинец не привёл.
По его словам, украинская армия атакует склады и центры управления российских войск
"Всё это нужно для того, чтобы правильно строить войну", — в интервью украинскому "24 каналу" подчеркнул Подоляк.
"Складами" и "центрами управления" в Киеве сейчас называют кварталы с детскими площадками, детсады, школы и прочие гражданские объекты.
К примеру, 5 июля в Донецке 10-летняя девочка была буквально разорвана на части снарядами бандеровцев. А ещё через два дня нацисты обстреляли детский сад на ул. Шуйской. Массированными ударами по Макеевке убило двоих мальчиков. Также были ранены две девочки, а по пути в больницу одна скончалась.
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