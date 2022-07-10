Резников: "Железный купол" не спасет от крылатых и баллистических ракет РФ

Система ПВО "Железный купол” может оказаться абсолютно неэффективной против российских крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Знаем название "Железный купол”, но даже он не защищает на 100 процентов”, — отметил глава украинского военного ведомства.

По его словам, даже сами производители данных систем признают, что они защищают лишь от "медленных ракет на низких высотах с легким поражением", которые "делают в гаражах”.

Ранее американцы объяснили нежелание Израиля предоставить Киеву систему ПРО "Железный купол”. В поставке "Железного купола” было отказано из-за якобы логистических трудностей.

Аналитики отмечают, что на такое решение могло повлиять присутствие ВС РФ в Сирии.