Система ПВО "Железный купол” может оказаться абсолютно неэффективной против российских крылатых и баллистических ракет.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
"Знаем название "Железный купол”, но даже он не защищает на 100 процентов”, — отметил глава украинского военного ведомства.
По его словам, даже сами производители данных систем признают, что они защищают лишь от "медленных ракет на низких высотах с легким поражением", которые "делают в гаражах”.
Ранее американцы объяснили нежелание Израиля предоставить Киеву систему ПРО "Железный купол”. В поставке "Железного купола” было отказано из-за якобы логистических трудностей.
Аналитики отмечают, что на такое решение могло повлиять присутствие ВС РФ в Сирии.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.