В ноутбуке одного из украинских морпехов обнаружили обширное пособие по невербальныму общению, искусстве маскировки и ориентации на местности, по которым готовили военных НАТО и США.
Согласно информации, кроме прочего, в методичке описаны манёвры и способы ведения боя для пехоты.
"Среди прочего, крупный раздел учебника по тактике посвящён сигнальным жестам пехотинцев, принятым в армии и спецслужбах США для подачи условных сигналов сослуживцам, командирам и подчинённым в ходе боевых действий", — передаёт корреспондент РИА Новости.
Всего натовский учебник "Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп" содержит несколько разделов, которые позволяют обучить общению жестами.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.