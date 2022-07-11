Боевиков ВСУ обучали сигнальным жестам по методичкам США и НАТО

В ноутбуке одного из украинских морпехов обнаружили обширное пособие по невербальныму общению, искусстве маскировки и ориентации на местности, по которым готовили военных НАТО и США.

Согласно информации, кроме прочего, в методичке описаны манёвры и способы ведения боя для пехоты.

"Среди прочего, крупный раздел учебника по тактике посвящён сигнальным жестам пехотинцев, принятым в армии и спецслужбах США для подачи условных сигналов сослуживцам, командирам и подчинённым в ходе боевых действий", — передаёт корреспондент РИА Новости.

Всего натовский учебник "Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп" содержит несколько разделов, которые позволяют обучить общению жестами.