Аналитики предупредили, что западные страны не имеют необходимое для сражений количество боеприпасов. Об этом свидетельствует ситуация на Украине, пояснили журналисты.
"Вооружённый конфликт на Украине продемонстрировал скудость оборонных запасов у западных стран", — подчеркнули в Financial Times.
Публицисты обратили внимание на дефицит артиллерийских снарядов, которые оказались ключевым элементом сражений. Также в статье указали на проблемы в передаче компьютерных чипов, производстве оружия и рабочей силе.
В издании ситуацию на Украине назвали уроком для Запада. Политики осознали, что для победы нужны наземные войска и классические образцы артиллерии, отметили в СМИ. При этом журналисты подчеркнули, что плохая боеспособность стран способна негативно повлиять на оказание военной поддержки Киеву.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил об истощении и огромных потерях ВСУ. Министр призвал чиновников отправлять Киеву больше оружия.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.