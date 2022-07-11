Financial Times: конфликт на Украине показал скудность оборонных запасов Запада

Аналитики предупредили, что западные страны не имеют необходимое для сражений количество боеприпасов. Об этом свидетельствует ситуация на Украине, пояснили журналисты.

"Вооружённый конфликт на Украине продемонстрировал скудость оборонных запасов у западных стран", — подчеркнули в Financial Times.

Публицисты обратили внимание на дефицит артиллерийских снарядов, которые оказались ключевым элементом сражений. Также в статье указали на проблемы в передаче компьютерных чипов, производстве оружия и рабочей силе.

В издании ситуацию на Украине назвали уроком для Запада. Политики осознали, что для победы нужны наземные войска и классические образцы артиллерии, отметили в СМИ. При этом журналисты подчеркнули, что плохая боеспособность стран способна негативно повлиять на оказание военной поддержки Киеву.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил об истощении и огромных потерях ВСУ. Министр призвал чиновников отправлять Киеву больше оружия.