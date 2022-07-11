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Минобороны: ВС России ликвидировали склад боеприпасов для РСЗО HIMARS США

Силовые структуры

В Минобороны России сообщили, что армия нашей страны в ходе военной спецоперации по принуждению к миру уничтожила на территории Украины хранилище, в котором ВСУ прятали боеприпасы к американским РСЗО HIMARS.

Минобороны: ВС России ликвидировали склад боеприпасов для РСЗО HIMARS США

По информации ведомства, склад находился в населённом пункте Радушное Днепропетровской области. Также крылатыми ракетами "Калибр" российские военные ликвидировали гаубицы М777 и самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", заявили в министерстве.

Вместе с этим в МО указали на удары Вооружённых сил Российской Федерации по трём хранилищам боеприпасов в Николаевской области. Ещё солдаты нашей страны уничтожили ракетный комплекс "Оса АКМ" в Северске.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков опроверг данные о дефиците ракет "Калибр". Как подчеркнул специалист, оборонные заводы функционируют в бесперебойном режиме.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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