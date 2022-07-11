Военкор Пегов: Отступая ВСУ сжигают фосфором леса под Славянском

Военкор Семен Пегов сообщает, что украинские войска оставили позиции на курорте "Голубые озера" под Красным Лиманом (ДНР), отойдя к Славянску.

При этом, по сложившейся у них традиции, постарались нанести максимально возможный вред инфраструктуре. На этот раз они выбрали тактику "выжженной земли" — "поливают" леса кассетными боеприпасами, начинёнными фосфором.

По словам военкора, повсюду за отступающими ВСУшниками горят густые сосновые леса. Воздух наполнен едким дымом. Ситуация близка к экологической катастрофе. У жителей окрестных деревень — признаки химического отравления".

Не забыли отходящие украинские части, отмечает Пегов, и усеять поля минами. Преимущественно "лепестками", которые легко можно и не заметить:

"Это всё говорит об одном — возвращаться в эти места они (ВСУ) не планируют. Им сейчас важно отойти как можно скорее, а дымовая завеса даёт тактическое преимущество, прикрывая их отход от авиации".