Ходаковский: мы недооценили значение западной поддержки для Украины

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что украинская армия "держится" только благодаря постоянной серьёзной поддержке Запада.

Ходаковский отметил, что просто мобилизованные мужчины любой страны и региона — Украины, Донбасса, России, — плохо обученные и экипированные, лишённые бронетехники и артиллерии, обладают очень низкой боевой эффективностью. Однако Украина смогла сформировать условно более эффективные боевые подразделения исключительно благодаря западной помощи и западному вооружению.

"Без помощи Запада при текущих потерях в технике Украина осталась бы с кучей мобилизованных, разогнать которую была бы способна одна полноценная дивизия. Следует признать, что мы недооценили значение западной поддержки, и де-факто мы сейчас преодолеваем сопротивление далеко не одной только Украины — в том числе и поэтому слово "быстро" не самое сегодня ходовое", — сказал Ходаковский.

Комбат признал, что у украинских военных имеется потенциал, однако он остаётся нереализованным из-за неумелых действий командования ВСУ.