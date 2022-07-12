Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что украинская армия "держится" только благодаря постоянной серьёзной поддержке Запада.
Ходаковский отметил, что просто мобилизованные мужчины любой страны и региона — Украины, Донбасса, России, — плохо обученные и экипированные, лишённые бронетехники и артиллерии, обладают очень низкой боевой эффективностью. Однако Украина смогла сформировать условно более эффективные боевые подразделения исключительно благодаря западной помощи и западному вооружению.
"Без помощи Запада при текущих потерях в технике Украина осталась бы с кучей мобилизованных, разогнать которую была бы способна одна полноценная дивизия. Следует признать, что мы недооценили значение западной поддержки, и де-факто мы сейчас преодолеваем сопротивление далеко не одной только Украины — в том числе и поэтому слово "быстро" не самое сегодня ходовое", — сказал Ходаковский.
Комбат признал, что у украинских военных имеется потенциал, однако он остаётся нереализованным из-за неумелых действий командования ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.