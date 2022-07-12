МО РФ: "Искандерами" уничтожены пусковые установки ракет Harpoon под Одессой

Российскими комплексами "Искандер" в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет "Harpoon".

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Harpoon" (Гарпун) производства США", — заявило военное ведомство.

Также в Минобороны сообщили, что контрбатарейной борьбой российские войска уничтожили два взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях около города Дзержинска в ДНР.