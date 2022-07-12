Леонков: ВСУ могут использовать голландские ракеты Harpoon для провокаций

После визита голландского премьер-министра Марка Рютте в Киев президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал общественность своим высказыванием. Якобы Рютте пообещал предоставить ВСУ нечто такое, что станет неприятным сюрпризом для России.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал "интригу" главы киевского режима и отметил, что у голландцев есть наземные установки для ракет большой дальности Harpoon. Не исключено, что ВСУ попытаются нанести удары по самым неожиданным регионам для российской армии.

"Конечно, в области прицела остаётся Крым и их мечта — Крымский мост. Хотя я не думаю, что до него они смогут дотянуться. Но стараться будут", — заявил он в беседе с "МК".

По мнению Леонкова, основными целями для ракет могут стать Бердянск и Мариуполь. Также Киев способен на провокацию, отметил он. Например, ВСУ могут потопить турецкий сухогруз и обвинить в этом Россию.

"Ожидать от них можно чего угодно", — заключил аналитик.