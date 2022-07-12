Казаков: Одессу и Николаев Россия начнёт освобождать после Донбасса

Освобождение Одессы и Николаева Россией начнется после того, как будет освобождена донбасская земля.

Об этом сообщил политолог Александр Казаков.

По его словам, после освобождения Донецкой Народной Республики перед объединёнными силами откроется оперативный простор по ряду направлений.

"Моё личное мнение подтверждено большим количеством разговоров с разными серьёзными людьми — мы не можем завершить эту кампанию без взятия Николаева и Одессы… Закончив донбасскую операцию, перед нами открываются три направления — это либо Харьков, либо Днепропетровск прямо на запад, либо удар на юг от Херсона через Николаев на Приднестровье", — заявил эксперт.

Правда, по вопросу Приднестровья активизируется Киев — это слабое место РФ. Ведь там недостаточно сил — ни миротворцев РФ, ни армии Республики, а Киев может этим воспользоваться.

"Мы выходим на следующую линию: Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Авдеевка. Это последняя их линия укрепления, дальше они пытаются что-то соображать уже в районе аж Днепра, — отметил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

По его словам, это серьезно укреплённые населённые пункты, но динамика движения ВС РФ видна, видно моральное разложение ВСУ, а их взятие "не будут длинными историями", подытожил Казаков.