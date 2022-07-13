Мирошник: Киев должен получить жёсткий ответ на свои действия

Минувшей ночью ВСУ выпустили сразу 9 ракет из РСЗО по Луганску, пытаясь пробить защиту ПВО. Большинство выпущенных ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов. Об этом сообщил сегодня посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Дипломат заметил, что боевики применяют одну и ту же террористическую тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР. Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет", многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО направляя удары по мирным объектам и городам, пояснил посол.

Он добавил, что террористов уничтожают, а не ведут с ними переговоры, так как они понимают только язык силы, и говорить с ними нужно на этом, понятном им языке.

Киев избрал тактику террористической войны — нанесения ударов по мирному населению, и должен получить жёсткий продуманный ответ, заявил дипломат.

"Под ногами у украинских оккупантов, использующих западное вооружение, земля должна гореть", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.