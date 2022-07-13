Пушилин: американские власти не связывались с Донецком по поводу наёмников

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вашингтон пока не разговаривал с представителями региона об американских наёмниках.

"Как возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство ДНР, пока не представляется возможным даже обсуждать", — подчеркнул политик, слова которого передаёт телеканал "Россия-1".

Вместе с этим глава республики отметил, что её власти сами определятся с датой исполнения приговора иностранным боевикам. Как подчеркнул Пушилин, процедура не является публичной.

Ранее он сообщил, что если суд не удовлетворит апелляцию обвиняемых, их, скорее всего, расстреляют.