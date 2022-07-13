Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вашингтон пока не разговаривал с представителями региона об американских наёмниках.
"Как возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство ДНР, пока не представляется возможным даже обсуждать", — подчеркнул политик, слова которого передаёт телеканал "Россия-1".
Вместе с этим глава республики отметил, что её власти сами определятся с датой исполнения приговора иностранным боевикам. Как подчеркнул Пушилин, процедура не является публичной.
Ранее он сообщил, что если суд не удовлетворит апелляцию обвиняемых, их, скорее всего, расстреляют.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.