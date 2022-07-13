Ходарёнок: американские РСЗО HIMARS годятся лишь для медийной картинки

Полковник запаса Михаил Ходарёнок оценил заявление украинских чиновников, согласно которому армия России не сможет защититься от американских РСЗО HIMARS. Как отметил эксперт, у ВСУ после "охоты" солдат нашей страны за этим оружием, скорее всего, осталось всего две-три системы.

По словам обозревателя, украинские военные используют подобное вооружение в основном эпизодически. Давно Киев не сообщал о применении американских артиллерийских установок M109 и гаубиц M777, отметил специалист. Также он указал на отсутствие новостей о САУ CAESAR, которые ВСУ получили от Франции.

"Вырванные для разовых акций вооружения не могут быть эффективны и годятся лишь для медийной картинки", — заключил Ходарёнок.

Ранее в Киеве подтвердили, что армия Украины нанесла удар по Луганску с помощью РСЗО HIMARS.