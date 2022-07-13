Леонков: РФ не может просто уничтожить спутники США, отправляющие данные Киеву

Военный эксперт Алексей Леонков высказал своё мнение по поводу того, есть ли у России что-то, что она может противопоставить американским спутникам, которые снабжают киевские власти данными разведки.

Леонков считает, что просто взять и уничтожить спутники США Россия не может, потому что воспримет это как официальный повод для того, чтобы объявить РФ в…*.

Если бы США поступили так в отношении российских спутников, Россия отреагировала бы точно так же, добавил Леонков.

"То же самое, если они будут действовать по нашим спутникам. Но, надо понимать, что те данные, которые они дают, — это статика. Техника передвигается", — рассказал эксперт "Украине.ру".

Леонков полагает, что в случае использования разведданных с иностранных спутников для проведения терриристических актов Россия может объявить снабжающие Киев оружием страны "спонсорами терроризма". По мнению эксперта, это могло бы быть хорошим решением проблемы.