Против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело

Против уехавшего из России Максима Галкина возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на бывшего депутата Государственной Думы Романа Худякова.

Уголовное дело в отношении артиста возбуждено по дискредитации Вооруженных сил России. По сообщению экс-парламентария, 28 июля у Галкина запланирован концерт в Турции.

"В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость", — заявил Худяков.

На своей личной странице ВК депутат отметил, что Центр по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по Ростовской области усмотрел признаки состава преступления по части 1 статьи 207.3 УК России, "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

Официального подтверждения информации пока не поступало.