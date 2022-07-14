Гауляйтер Луганщины пожаловался СМИ на русских диверсантов-разведчиков

Российские диверсионно-разведывательные группы, действующие на территории, подконтрольной Киеву, здорово осложняют жизнь украинским военным, терроризируя бойцов ВСУ и нацбатов.

На это украинским СМИ пожаловался глава Луганской областной военно-гражданской администрации (в Незалежной людей, занимающих эту должность, ещё называют гауляйтерами) Сергей Гайдай.

"Российские военные усилили и активизировали работу своих ДРГ количественно и качественно: теперь эти ребята выходят на наши блок-посты переодетыми в нашу форму и говорят на украинском", — рассказал гауляйтер Луганщины, отметив, что такая мастерская маскировка позволяет "русским наёмникам" эффективно уничтожать блокпост и проникать в укрепрайоны.