Марочко: военные ВСУ самовольно уходят с позиций в районах Северска и Соледара

В районах Северска и Соледара выявлены случаи самовольного ухода ВСУ с позиций. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее союзные силы установили над Северском оперативный контроль.

"В районах населённых пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", — отметил Марочко.

В четверг, 14 июля, первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что после освобождения Северска и Соледара от украинских националистов союзные силы практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск. По его словам, солдаты ВСУ будут бежать из Северска ещё быстрее, чем из Лисичанска.

Кроме того, источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, убеждён: Северск будет полностью освобождён от подразделений ВСУ уже в ближайшее время.