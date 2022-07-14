В районах Северска и Соледара выявлены случаи самовольного ухода ВСУ с позиций. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее союзные силы установили над Северском оперативный контроль.
"В районах населённых пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", — отметил Марочко.
В четверг, 14 июля, первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что после освобождения Северска и Соледара от украинских националистов союзные силы практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск. По его словам, солдаты ВСУ будут бежать из Северска ещё быстрее, чем из Лисичанска.
Кроме того, источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, убеждён: Северск будет полностью освобождён от подразделений ВСУ уже в ближайшее время.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.