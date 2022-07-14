Журавко: Киев на 100 процентов будет освобождённым и уйдет в состав России

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России состоится в начале осени.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко рассказал, в каких регионах могут тоже пройти референдумы, правда, отметил, что всё зависит от специальной операции России.

"Чем больше территорий будут освобождены от фашистской власти, по другому ее никак не назвать, которая со своими городами творит, фактически "выжженную землю" по гитлеровскому методу, чем больше они будут расстреливать города, тем быстрее эти регионы уйдут в состав России", — отметил эксперт.

Но он точно убеждён, что референдумы эти проведены будут однозначно. Аналитик отметил такие города, как Мариуполь, Херсон, Запорожье, Харьков. После освобождения Донбасса, он тоже войдет в состав РФ.

"Если говорить о будущем, то на 100 процентов Киев будет освобожденным, и он уйдет в состав России. Все это фактически результаты сегодняшнего киевского режима. У России нет выхода, кроме как принимать эти города", — подчеркнул Журавко.

По его словам, то, что творит сегодня Запад, обозначает, что РФ возвращает собственные земли в своё историческое русло — русские города возвращаются домой.