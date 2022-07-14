Зеленский грозит расправой военным РФ: "Тюрьма — самый благоприятный вариант"

Владимир Зеленский выступил с резкими заявлениями после событий в Виннице. Президент Украины потребовал организовать трибунал для российских военных.

Зеленский считает, что Россия пренебрегает нормами международного права, поэтому лидер Незалежной призывает организовать трибунал, изъять зарубежные активы РФ в пользу Украины, остановить в полном объёме покупку нефти и газа у России.

Отдельно Зеленский обратился к военнослужащим ВС РФ.

"Тюрьма — это самый благоприятный вариант, который вас может ждать”, — заявил президент Украины.

Сегодня, 14 июля, стало известно о нанесении удара по военной цели в Виннице.