Мобилизованные украинцы живут на фронтах Донбасса около двух недель

Среднее время нахождения мобилизованного бойца теробороны, нацбата или ВСУ составляет около двух недель. Об этом свидетельствуют опубликованные статистические данные, сообщает "Военное обозрение".

"Среднее время жизни" бойца украинской армии из числа рядовых и сержантов на фронте было вычислено на основании обнаруженных документов погибших в Донбассе силовиков ВСУ и показаний пленных.

Согласно им, мобилизованные с момента призыва по повестке проводят от одной до трёх недель на сборных пунктах, где проходят минимальное обучение, после чего большинство отправляется на тот или иной участок фронта.

На фронте они в среднем находятся около 12-13 суток. Причём время зависит ещё и от того, в какое место направляется мобилизованный. Например, под Северодонецком, Лисичанском бойцы находились 5-6 суток, а в районе Артёмовска и Соледара — на 3-4 суток больше.

Кроме того, есть немало случаев, когда мобилизованные украинские военнослужащие пополняли статистику безвозвратных потерь ВСУ уже через несколько часов после прибытия на линию боевого соприкосновения, отмечает издание.