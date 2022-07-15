Силы ДНР и армия России за сутки уничтожили более 60 украинских военных

Официальные представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что военные ДНР и России за сутки ликвидировали свыше 60 украинских солдат.

Также в военном ведомстве рассказали об уничтожении 8 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортёров.

"В результате обстрелов ВСУ 15 мирных жителей получили ранения, из них девочка-подросток 2004 года рождения, двое погибли", — заявили в НМ.

Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ЛНР за сутки ликвидировали 49 украинских военных, 7 бронированных транспортно-боевых машин, 3 единицы автомобильной техники и 1 танк.