Официальные представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что военные ДНР и России за сутки ликвидировали свыше 60 украинских солдат.
Также в военном ведомстве рассказали об уничтожении 8 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортёров.
"В результате обстрелов ВСУ 15 мирных жителей получили ранения, из них девочка-подросток 2004 года рождения, двое погибли", — заявили в НМ.
Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ЛНР за сутки ликвидировали 49 украинских военных, 7 бронированных транспортно-боевых машин, 3 единицы автомобильной техники и 1 танк.
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