Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Киев решил вывести войска из Северска

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска.

"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населённого пункта Северск", — сказал военный.

При этом он подчеркнул, что Киев приказал солдатам уходить незаметно, маленькими группами.

Ранее сообщалось, что союзные силы взяли под контроль Северск. По словам Марочко, некоторые военные ВСУ в этом городе и в Соледаре самовольно покидали позиции.