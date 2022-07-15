Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска.
"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населённого пункта Северск", — сказал военный.
При этом он подчеркнул, что Киев приказал солдатам уходить незаметно, маленькими группами.
Ранее сообщалось, что союзные силы взяли под контроль Северск. По словам Марочко, некоторые военные ВСУ в этом городе и в Соледаре самовольно покидали позиции.
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