В ДНР от болезней и стресса умер британский наёмник Ури

Иностранный наёмник Пол Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался по причине болезни. О смерти гражданина Великобритании рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он (боевик. — Прим. ред.) скончался", — сказала политик.

Она подчеркнула, что медики помогали Ури справляться с болезнями. При этом представители Лондона не связывались с Донецком по поводу состояния наёмника, сообщила Морозова.

По её данным, пленный являлся "профессиональным военным", который сражался в Афганистане, Ираке и Ливии. Ури тренировал боевиков для ВСУ, отметила омбудсмен. Также она добавила, что наёмник попал в плен во время попытки прорваться через блокпост ДНР.

Ранее боевиков Эйдена Аслина и Шона Пиннера приговорили к смертной казни за военные преступления. Британским наёмникам Эндрю Хиллу и Дилану Хили предъявили такие же обвинения.