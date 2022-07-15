Иностранный наёмник Пол Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике, скончался по причине болезни. О смерти гражданина Великобритании рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он (боевик. — Прим. ред.) скончался", — сказала политик.
Она подчеркнула, что медики помогали Ури справляться с болезнями. При этом представители Лондона не связывались с Донецком по поводу состояния наёмника, сообщила Морозова.
По её данным, пленный являлся "профессиональным военным", который сражался в Афганистане, Ираке и Ливии. Ури тренировал боевиков для ВСУ, отметила омбудсмен. Также она добавила, что наёмник попал в плен во время попытки прорваться через блокпост ДНР.
Ранее боевиков Эйдена Аслина и Шона Пиннера приговорили к смертной казни за военные преступления. Британским наёмникам Эндрю Хиллу и Дилану Хили предъявили такие же обвинения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.