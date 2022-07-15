Линин: протест на Украине уже вырос до угрозы госпереворота

Киевскую власть ждет государственный переворот, если она продолжит давить на украинцев и без разбора отправлять всех на фронт.

Об этом сообщил военный эксперт Евгений Линин.

По его словам, еще пару месяцев назад на Украине считали патриотичным уходить на фронт, но сегодня даже националисты не желают принимать там участие.

"Все логично, и протесты в обществе выросли до такой степени, что люди обращаются к властям через петиции, потому что другого способа общения с руководством страны нет”, — цитирует аналитика издание "МК".

Однако петиция уже ничего не даст, поскольку приказ "бороться до последнего украинца”, от Офиса президента Украины, не предусматривает уклонистов и дезертиров, подчеркнул обозреватель.

А значит, в течение некоторого времени в Незалежной недовольные могут предпринять попытки свержения власти. А к Майданам там не привыкать, подытожил Линин.