Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное

Военная поддержка Западом армии Украины улучшилась, однако бойцам ВСУ ещё предстоит пережить самое трудное. Так считает отставной сержант армии США Джеймс Васкес, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева.

Сейчас он вернулся в Вашингтон и создал вместе с экс-полковником корпуса морской пехоты США Рипом Роулингсом фонд для сбора средств для киевского режима.

Сначала украинские боевики сражались "примитивно", однако сейчас у них появился опыт, западное снаряжение и оружие, написал Васкес в своих соцсетях. Он также добавил, что Киеву для победы нужна постоянная поддержка зарубежных партнеров.

Наёмник заметил, что ситуация сейчас крайне нестабильная и может в любой момент измениться. Причём финал предсказать невозможно, считает он.

По словам бывшего сержанта, самое трудное у бойцов украинской армии ещё впереди.