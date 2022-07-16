ГУР Украины: Киев может применить РСЗО HIMARS для ударов по Крыму

Украина может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS против российских объектов в Крыму. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идёт из Российской Федерации в южные районы Украины. И всё это скопление военной техники, боеприпасов и материалов может стать целью для РСЗО, считает Скибицкий.

Он также обратил внимание на российские корабли в акватории Чёрного моря, с которых наносятся удары по украинской территории, и заявил, что это тоже одна из целей для поражения.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что просит США поставить для HIMARS ракеты с дальностью стрельбы до 300 км. При этом он заверил Пентагон, что Киев не будет наносить удары по территории России, а от прямого ответа о возможности нанесения ударов по Крыму уклонился.