Украина может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS против российских объектов в Крыму. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идёт из Российской Федерации в южные районы Украины. И всё это скопление военной техники, боеприпасов и материалов может стать целью для РСЗО, считает Скибицкий.
Он также обратил внимание на российские корабли в акватории Чёрного моря, с которых наносятся удары по украинской территории, и заявил, что это тоже одна из целей для поражения.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что просит США поставить для HIMARS ракеты с дальностью стрельбы до 300 км. При этом он заверил Пентагон, что Киев не будет наносить удары по территории России, а от прямого ответа о возможности нанесения ударов по Крыму уклонился.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.