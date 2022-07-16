РВ: бойцы группировки "О" ВС РФ окружают Северск и захватывают новые трофеи

Штурмовые отряды группировки "О" спецназа России окружают Северск с юга и севера, захватывая новые трофеи. Об этом сообщает"Русская весна".

Военные корреспонденты отмечают, что бойцы "Отважных" в числе прочих трофеев захватили чешские РПГ и американский 12,7 мм крупнокалиберный пулемёт М2 системы Джона Браунинга, выпускаемый с 1921 года.

Ранее появились сообщения о том, что штурмовые отряды "Отважных" преодолели полосу обеспечения северского гарнизона ВСУ и завершили создание условий для окружения города. Командование приняло решение не штурмовать центральные районы, а создать для боевиков очередной котёл.