Штурмовые отряды группировки "О" спецназа России окружают Северск с юга и севера, захватывая новые трофеи. Об этом сообщает"Русская весна".
Военные корреспонденты отмечают, что бойцы "Отважных" в числе прочих трофеев захватили чешские РПГ и американский 12,7 мм крупнокалиберный пулемёт М2 системы Джона Браунинга, выпускаемый с 1921 года.
Ранее появились сообщения о том, что штурмовые отряды "Отважных" преодолели полосу обеспечения северского гарнизона ВСУ и завершили создание условий для окружения города. Командование приняло решение не штурмовать центральные районы, а создать для боевиков очередной котёл.
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