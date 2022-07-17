Клишас: угрозы атаковать Крым подтверждают, что разоружить нужно всю Украину

Угрозы Киева нанести удары по Крыму или Крымскому мосту сигнализируют о том, что демилитаризация требуется всей Украине. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для российских территорий, жителей страны и инфраструктуры.

"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине", — отметил Клишас.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки ВСУ при появлении первой такой технической возможности.

Кроме того, в Киеве не исключили использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) М412 HIMARS против целей на Крымском полуострове.