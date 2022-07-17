Угрозы Киева нанести удары по Крыму или Крымскому мосту сигнализируют о том, что демилитаризация требуется всей Украине. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для российских территорий, жителей страны и инфраструктуры.
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине", — отметил Клишас.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки ВСУ при появлении первой такой технической возможности.
Кроме того, в Киеве не исключили использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) М412 HIMARS против целей на Крымском полуострове.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.