Военные эксперты из США: Кремль приказал взять под контроль Харьковскую область

Американский Институт изучения войны в очередном докладе о ходе спецоперации ВС РФ заявил, что Россия стремится взять под контроль всю Харьковскую область.

Эксперты обратили внимание на инспекцию, которую устроил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу российской группировке на Украине. По их мнению, это означает прекращение оперативной паузы, то есть ВСУ надо готовиться к новым наземным атакам сразу на нескольких направлениях.

Аналитики считают, что Владимир Путин поставил командованию задачу обеспечить контроль над всей Харьковской областью.

Дополнительно в докладе отмечается, что руководство освобождённых регионов оперативно реагирует на гипотетическую угрозу действий украинских террористов. На всех подконтрольных союзным войскам ВС РФ и ополчения ЛДНР территориях усилены административные режимы.