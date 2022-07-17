Шеремет: попытка атаки на Крымский мост обернётся для ВСУ сокрушительным ударом

Россия ответит "сокрушительным ударом" на попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он пояснил, что после такого удара киевский режим уже не сможет оправиться.

"Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернётся сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия", — сказал Шеремет.

При этом он добавил, что Крым надёжно защищён. По его словам, ответственность за провокации в отношении полуострова должен понести не только Киев, но и США, поставляющие военную технику для ВСУ.

Депутат подчеркнул: у России есть все ресурсы, позволяющие "поставить на место" американское руководство, которое перешло все дозволенные границы.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев нанесёт удары по Крымскому мосту, когда у ВСУ появится "техническая возможность".