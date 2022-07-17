Авиация РФ уничтожила в Одессе склад ракет Harpoon, поставленных странами НАТО

В Одессе российские военные уничтожили склад противокорабельных ракет Harpoon, поставленных на Украину странами Североатлантического альянса.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, бойцы поразили цель с помощью высокоточных ракет большой дальности воздушного базирования.

"В одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО", — прокомментировали в ведомстве.

В воскресенье, 17 июля, также стало известно, что ВС РФ уничтожили американскую пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска. Российские военные применили высокоточное оружие наземного базирования.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Украине оборудование, которое станет "неприятным сюрпризом" для России. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, речь шла о ракетах большой дальности Harpoon. Он не исключил, что украинская армия попытается нанести с их помощью удары по самым неожиданным для ВС РФ регионам.