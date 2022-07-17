Кнутов: РСЗО HIMARS может причинить урон Крымскому мосту, но не разрушит его

Руководство киевского режима определило свою основную цель — Крымский мост. Власти Незалежной пообещали нанести удар при первой возможности, используя для атаки РСЗО HIMARS.

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал угрозы Киева и отметил, что реактивная система залпового огня американского производства действительно может причинить урон Крымскому мосту. Однако многоэшелонированная система противовоздушной обороны обеспечит безопасность важного российского объекта.

"На дальних подступах работают С-300 ПМ2, С-300 В4, на ближних подступах работают комплексы "Панцирь С", "Тор М2", "Бук М2", "Бук М3". Этих систем достаточно, чтобы отбить атаку HIMARS", — объяснил Кнутов.

Главная сложность состоит в том, что атака может производиться с одного направления массированными ударами, отметил он. Основной принцип борьбы с американскими HIMARS заключается в отслеживании складов ракет с последующим уничтожением, считает Кнутов.

"Разрушить мост нельзя, но можно повредить. Там очень мощные опоры, способные выдержать таран баржи или грузового судна. Само дорожное полотно, конечно, можно вывести из строя, но оно быстро ремонтируется — несколько дней, максимум неделю", — подчеркнул аналитик в беседе с "МК".