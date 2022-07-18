Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой

Хакеры RaHDit при поиске данных на сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили граждан РФ, работающих на киевский режим.

Об этом сообщило РИА Новости.

"Контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных украинских разведчиков мы передали туда, куда нужно. Там пускай разбираются специально обученные люди, профессионалы своего дела. Список получился достаточно обширный", — сообщил хакер RaHDit в беседе с изданием.

По его словам, список "достаточно приличный" и он советует тем, кто сотрудничает с разведкой Украины, сдаться добровольно.

Также участник хакерской группировки рассказал, что среди сотрудников ГУР обнаружены не только наркозависимые, но и бывшие уголовники, отбывавшие срок за разбой, грабежи, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования и незаконный оборот оружия и наркотиков.