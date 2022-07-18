Басурин: войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Силы Донецкой Народной Республики взяли Авдеевку в полукольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В эфире Первого канала он также отметил, что военнослужащие ДНР перекрыли на двух участках путь из Авдеевки в Константиновку.

"Мы полностью перекрыли в двух местах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка охвачена полукольцом", — сказал Басурин.

Ранее сообщалось, что в Вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировали новую волну дезертирства. Так, пятый стрелковый батальон покинул позиции в Авдеевке, а военные 241-й бригады территориальной обороны попросили перебросить их из Бахмута в западную часть Украины.

В субботу, 16 июля, стало известно, что бойцы ДНР с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс" уничтожили элемент укреплений украинских националистов под Авдеевкой.