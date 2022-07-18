Силы Донецкой Народной Республики взяли Авдеевку в полукольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В эфире Первого канала он также отметил, что военнослужащие ДНР перекрыли на двух участках путь из Авдеевки в Константиновку.
"Мы полностью перекрыли в двух местах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка охвачена полукольцом", — сказал Басурин.
Ранее сообщалось, что в Вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировали новую волну дезертирства. Так, пятый стрелковый батальон покинул позиции в Авдеевке, а военные 241-й бригады территориальной обороны попросили перебросить их из Бахмута в западную часть Украины.
В субботу, 16 июля, стало известно, что бойцы ДНР с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс" уничтожили элемент укреплений украинских националистов под Авдеевкой.
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