Российские военные впервые нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе "Ланцет-3". Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, применение барражирующих боеприпасов российского производства следует воспринимать как большой шаг вперёд. Рогов пояснил, что "Ланцет-3" — это условный снаряд-беспилотник, который летит точно в цель.
"По позициям украинских боевиков в Запорожской области впервые были нанесены удары с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет-3", — отметил представитель ВГА.
Он также подчеркнул: киевский режим долго "кошмарил" жителей Запорожской области, однако теперь ВС РФ отвечают на этот вызов.
Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) закрепились в Запорожской области с помощью сооружений, которые сохранились ещё с советских времён.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.