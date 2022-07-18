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Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"

Силовые структуры

Российские военные впервые нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе "Ланцет-3". Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"

По его словам, применение барражирующих боеприпасов российского производства следует воспринимать как большой шаг вперёд. Рогов пояснил, что "Ланцет-3" — это условный снаряд-беспилотник, который летит точно в цель.

"По позициям украинских боевиков в Запорожской области впервые были нанесены удары с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет-3", — отметил представитель ВГА.

Он также подчеркнул: киевский режим долго "кошмарил" жителей Запорожской области, однако теперь ВС РФ отвечают на этот вызов.

Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) закрепились в Запорожской области с помощью сооружений, которые сохранились ещё с советских времён.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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